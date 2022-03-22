Сегодня Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам

Как подчеркнул Глава Калмыкии Бату Хасиков, «Президент отметил, что Россия выдержала беспрецедентное санкционное давление и ситуация в стране стабилизируется. Тем не менее, необходимо всегда держать руку на пульсе».

Также он добавил, что руководству республики важно поддержать жителей Калмыкии и предприятия, которые не только продолжают работать, но и наращивают объемы производства. «Помимо федеральных мер поддержки, мы реализуем в республике собственные инициативы. Работая на совесть, мы вместе преодолеем все трудности», – заключил Глава региона.