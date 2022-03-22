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18 апреля, 20:44
Новости

Сегодня Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам

Сегодня Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам

Как подчеркнул Глава Калмыкии Бату Хасиков, «Президент  отметил, что Россия выдержала беспрецедентное санкционное давление и ситуация в стране стабилизируется. Тем не менее, необходимо всегда держать руку на пульсе».

Также он добавил, что руководству республики важно поддержать жителей Калмыкии и предприятия, которые не только продолжают работать, но и наращивают объемы производства. «Помимо федеральных мер поддержки, мы реализуем в республике собственные инициативы. Работая на совесть, мы вместе преодолеем все трудности», – заключил Глава региона. 

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