Калмыцкие Росгвардейцы обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны

Об этом сообщает пресс-служба управления. Опасную находку обнаружил житель Малодербетовского района во время выпаса скота в степной зоне у села Плодовитое. Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали предметы как 82 и 50-мм артиллерийские снаряды, со следами коррозии.

Боеприпасы были уничтожены на безопасном расстоянии от населенного пункта. Специалисты напоминают гражданам - при обнаружении подозрительного предмета, необходимо без промедления сообщить об этом в правоохранительные органы. Нельзя производить с ним какие-либо манипуляции - осматривать, прикасаться, поднимать и переносить