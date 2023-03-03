Сегодня в Элисте состоялась церемония награждения победителей регионального этапа конкурса «Семья года»

Напомним, что за победу финалисты боролись в четырех номинациях. Чита Болдановых из Кетченеровского района стала обладательницей Гран-при и главного приза. Супругам профильный министр Марина Ользятиева вручила сертификат на 100 тысяч рублей. Также они признаны лучшей сельской семьей. А титул « Хранители традиций» завоевали Виктор и Замира Манджиевы из поселка Ергенинский. Чингиз и Раиса Боктаевы отличились в категории « Многодетная семья. Они воспитывают пятерых детей. А Роману и Булгане Баташовых из Элисты вручили диплом победителя среди тех, кто недавно связал себя брачными узами. Все они получат по 50 тысяч рублей.