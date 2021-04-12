Сегодня весь Православный мир отмечает Светлое Христово Воскресение

Этот день принято проводить вместе с родными и близкими. В нынешнем году Светлая Пасха приходится на май - время возрождения и пробуждения природы.

Еще накануне в храмах республики начались Пасхальные богослужения. Их возглавил Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан. В полночь служители Казанского кафедрального собора провели Крестный ход, после которого началась Пасхальная Заутреня и Божественная Литургия. Пасхальная Вечерня состоится сегодня в 15 часов.

Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавируса верующим рекомендовали молиться дома и смотреть богослужения онлайн.

В этом году в храмах ждут прихожан, но с соблюдением всех санитарных норм.