Президент страны Владимир Путин поздравил православных верующих со Светлым Христовым Воскресением

«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним.

Важно отметить плодотворную, востребованную деятельность Русской православной церкви, иных христианских конфессий, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране, развитие межрелигиозного и межнационального диалога. Церковь неустанно заботится о продвижении в обществе высоких идеалов и семейных традиций, воспитании подрастающего поколения, многое делает для решения насущных социальных проблем. И конечно, особо отмечу неустанное, истинно подвижническое служение Церкви, которое в нынешнее сложное время стало надёжной духовной опорой для миллионов людей»- говорится в поздравлении Главы государства