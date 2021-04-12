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2 мая, 10:14
НовостиСобытиеРелигия

Президент страны Владимир Путин поздравил православных верующих со Светлым Христовым Воскресением

Президент страны Владимир Путин поздравил православных верующих со Светлым Христовым Воскресением

 «Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним.

Важно отметить плодотворную, востребованную деятельность Русской православной церкви, иных христианских конфессий, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране, развитие межрелигиозного и межнационального диалога. Церковь неустанно заботится о продвижении в обществе высоких идеалов и семейных традиций, воспитании подрастающего поколения, многое делает для решения насущных социальных проблем. И конечно, особо отмечу неустанное, истинно подвижническое служение Церкви, которое в нынешнее сложное время стало надёжной духовной опорой для миллионов людей»- говорится в поздравлении Главы государства

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