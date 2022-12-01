5 мая, 13:02
Сегодня весь мир празднует Международный день сайгака, а тем временем в Черных землях начинается самое важное событие в сезонном цикле степных антилоп – рождение молодняка
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Сообщается в официальном телеграм-канале заповедника. Традиционно отел у сайгаков начинается в первых числах мая и длится около недели. За это время большая часть новорожденных сайгачат успевает родиться, обсохнуть, окрепнуть и встать на ноги, чтобы неустанно следовать за матерью и начать новый круговорот сайгаков в природе.
Сообщается в официальном телеграм-канале заповедника. Традиционно отел у сайгаков начинается в первых числах мая и длится около недели. За это время большая часть новорожденных сайгачат успевает родиться, обсохнуть, окрепнуть и встать на ноги, чтобы неустанно следовать за матерью и начать новый круговорот сайгаков в природе.
Фото: ФГБУ "Государственный заповедник "Черные земли"