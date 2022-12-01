Нарушителя правил дорожного движения задержали росгвардейцы в Элисте

Накануне вечером экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Первом микрорайоне республиканского центра, обратил внимание на автомобиль "Лада Калина", опасно маневрировавший на дороге. Своими действиями водитель транспортного средства дестабилизировал обстановку на проезжей части и нарушал правила дорожного движения.



Патрульные Росгвардии сообщили в дежурную часть ОВО о происходящем и потребовали от водителя "Лада Калины" остановится на обочине автодороги. На законные требования стражей правопорядка выйти из машины водитель ответил отказом, но даже при разговоре через приоткрытое окно салона росгвардейцы почувствовали резкий запах алкоголя, исходивший от сидевшего на водительском месте мужчины.



Вскоре на место происшествия прибыл наряд ОГИБДД, которому сотрудники Росгвардии передали правонарушителя.



Установлено, что задержанный 41-летний элистинец действительно решился на поездку за рулем автомобиля в состоянии алкогольном опьянении, тем самым нарушив правила дорожного движения и создав угрозу безопасности граждан на дороге.



Автор фото: Виктор Настаев