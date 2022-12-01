Сегодня в столице Калмыкии пройдет Международная акция "Вальс Победы"

Администрация города Элисты приглашает студентов, учащихся школ, трудовые коллективы, а также горожан и гостей столицы присоединиться к уникальному танцевальному проекту, посвященному 78-ой годовщине Великой Победы.



Отметим, что начало мероприятия запланирован на 15:00, местом проведения станет парк Победы на 7 микрорайоне.



Фото: Администрация города Элисты