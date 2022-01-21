Сегодня верующие отмечают Сретение Господне

Это один из двенадцати главных православных праздников. Сретение Господне - означает «Встреча» со Спасителем

В народе его еще называют Зимибором. Считается, что в этот день зима встречается с весной.

Сегодня в Казанском кафедральном соборе состоялось праздничное богослужение. Из храма рекомендуется принести освященные свечи. Зажигать их нужно только в особых случаях. В этот день принято приглашать родных на праздничный обед, а перед этим – испечь блины.

Еще одно важное занятие на Сретение – помощь ближним, важно не забывать про добрые дела.