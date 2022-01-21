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15 февраля, 10:04
НовостиСобытиеРелигия

Сегодня верующие отмечают Сретение Господне

Сегодня верующие отмечают Сретение Господне

Это  один из двенадцати главных православных праздников. Сретение Господне - означает «Встреча» со Спасителем

 В народе его еще называют Зимибором. Считается, что в этот день зима встречается с весной.

Сегодня в Казанском кафедральном соборе состоялось праздничное богослужение. Из храма рекомендуется принести освященные свечи. Зажигать их нужно только в особых случаях. В этот день принято приглашать родных на праздничный обед, а перед этим – испечь блины.

Еще одно важное занятие на Сретение – помощь ближним, важно не забывать про добрые дела.

 

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