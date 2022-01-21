Сегодня внеочередное заседание Элистинского городского собрания

Сегодня будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий Главы столичной Администрации. Кроме того, в повестке дня - вопрос о назначении исполняющего обязанности руководителя Администрации города и объявление конкурса на замещение этой должности.

Напомним, сейчас пост сити-менеджера занимает Дмитрий Трапезников. Подробнее расскажем в вечернем выпуске «Вести Калмыкия» в 21:05.