Дмитрий Трапезников назначен заместителем Председателя Правительства Калмыкии

Об этом сообщает пресс-служба Главы Калмыкии. Сегодня руководитель региона вручил благодарность Дмитрию Трапезникову за плодотворную работу на посту сити-менеджера Элисты.

«Дмитрий Викторович Трапезников начал свою работу в Калмыкии как антикризисный менеджер, который быстро сумел показать свою эффективность, и стал решать накопившиеся проблемы нашей столицы. За время его работы Элиста качественно преобразилась», – подчеркнул Бату Хасиков.

«Я благодарю Главу Калмыкии за доверие, оказанное мне, - отметил новый зампред, - это новый вызов и большая ответственность. Задачи стоят непростые, но общими усилиями все достижимо».

Трудовую деятельность в Калмыкии Дмитрий Трапезников начал в сентябре 2019 года. За это время под его управлением произошли значительные изменения в жизни города. Заметно увеличились объемы доходной части бюджета столицы Калмыкии, что свидетельствует об улучшении условий для социально-экономического ее развития. Так, с 2,8 млрд рублей в 2019 году бюджет Элисты увеличился до 4,5 млрд рублей в 2022-ом.

Одним из первых и важных для столицы шагов стало исполнение поручения Главы Республики Калмыкия по созданию муниципального предприятия «Элистинский городской транспорт». С 2019 года автобусный парк увеличился на 40%. В настоящий момент он насчитывает 57 единиц.

В рамках нацпроекта «Демография» в период с 2019 по 2020 годы в элистинских детских садах открылись 10 пристроев. Это позволило Калмыкии сохранить лидерские позиции по доступности дошкольного образования в стране. В 2021-м началось возведение четырех пристроев к зданиям школ на сумму 568 млн рублей. Кроме того, привлечены средства в размере 903 млн рублей на текущий год для капитального ремонта 7 элистинских общеобразовательных учреждений. Это особенно важно, учитывая, что с каждым годом количество учащихся столичных школ растет.

В рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в столице Калмыкии значительно преобразилась площадь Победы, став по-настоящему точкой притяжения, популярной площадкой для проведения значимых мероприятий. Завершено благоустройство парка Победы. Теперь это одно из любимых мест отдыха горожан с детскими игровыми зонами, скейт-площадкой и концертной сценой. Парк оснащен модульными скамейками-параболами и продуманной системой ночной подсветки.

За время работы Дмитрия Трапезникова 117 семей, 55 из которых многодетные, улучшили свои жилищные условия, получив сертификаты на приобретение или строительство жилья.

Кроме того, по инициативе сити-менеджера памятники и скульптурные композиции столицы были оснащены специальными QR-кодами. С их помощью на любом мобильном устройстве открывается подробная информацию об объекте на трех языках – русском, калмыцком и английском