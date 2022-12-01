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18 мая, 08:39
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Сегодня ведущие хозяйства Калмыкии продолжают принимать участие в выставке племенных овец и коз в Республике Дагестан

Сегодня ведущие хозяйства Калмыкии продолжают принимать участие в выставке племенных овец и коз в Республике Дагестан

Она собрала животноводов из разных регионов России, Белоруссии. Всего свыше 500 специалистов хозяйств, представителей бизнес-сообщества, научных учреждений. Сегодня состоится пленарное совещание экспертной комиссии по оценке животных и экспозиции выставки. А также пройдут два практических семинара: кадровый вопрос в овцеводстве – залог стабильной отрасли» и «Российское овцеводство и козоводство. Достижения и перспективы развития».

Напомним, главная задача мероприятия - распространение и внедрение в производство научных достижений, передового опыта ведения племенного овцеводства и козоводства.

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