Сегодня ведущие хозяйства Калмыкии продолжают принимать участие в выставке племенных овец и коз в Республике Дагестан

Она собрала животноводов из разных регионов России, Белоруссии. Всего свыше 500 специалистов хозяйств, представителей бизнес-сообщества, научных учреждений. Сегодня состоится пленарное совещание экспертной комиссии по оценке животных и экспозиции выставки. А также пройдут два практических семинара: кадровый вопрос в овцеводстве – залог стабильной отрасли» и «Российское овцеводство и козоводство. Достижения и перспективы развития».



Напомним, главная задача мероприятия - распространение и внедрение в производство научных достижений, передового опыта ведения племенного овцеводства и козоводства.