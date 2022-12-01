Главное управление МЧС России по республике проводит противопожарные мероприятия

Органы местного самоуправления республики контролируют выполнение первичных мер безопасности. Уделяется внимание состоянию противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов и объектов. Организована работа по мониторингу пожарной обстановки с использованием беспилотных авиационных систем. Обследуются населенные пункты и открытые территории. Об этом нам сообщили в Главном управлении МЧС России по Калмыкии.