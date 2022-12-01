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18 мая, 09:09
Новости

Главное управление МЧС России по республике проводит противопожарные мероприятия

Главное управление МЧС России по республике проводит противопожарные мероприятия

Органы местного самоуправления республики контролируют выполнение первичных мер безопасности. Уделяется внимание состоянию противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов и объектов. Организована работа по мониторингу пожарной обстановки с использованием беспилотных авиационных систем. Обследуются населенные пункты и открытые территории. Об этом нам сообщили в Главном управлении МЧС России по Калмыкии.

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