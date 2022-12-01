Сегодня ведущие хозяйства Калмыкии примут участие в 23 Российской выставке племенных овец и коз в Республике Дагестан

Мероприятие будет проходить с 16 по 19 мая в городе Каспийск, на площадке стадиона «Анжи-арена». Главная задача выставки - распространение и внедрение в производство научных достижений, передового опыта ведения племенного овцеводства и козоводства. В Дагестан приедут животноводы из 25 регионов России, а также из Белоруссии. Планируется участие более 500 специалистов хозяйств, представителей бизнес-сообщества, научных учреждений и предприятий.

Они обсудят вопросы повышения мясной продуктивности овец, поставки качественной баранины на внутренний и внешний рынок, производства и переработки шерсти. Калмыкию на выставке представят 10 ведущих сельхозпредприятий, занимающихся разведением элитных племенных овец калмыцкой, грозненской, курдючной пород и советского мериноса. Об этом сообщает Минсельхоз Калмыкии.