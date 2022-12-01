Сегодня вечером впервые в Калмыкии в стенах Национального музея имени Пальмова пройдет выставка детской графики "ГеоГрафика фантазий"

Её основу составляют детские рисунки из собрания Донецкого Художественного музея "Арт-Донбасс". В экспозиции будет представлено 40 работ, выполненных в разных техниках графического искусства: монотипия, граттаж, диатипия, тушь, карандашный рисунок, акварель и гелевая ручка, сообщается в официальном телеграм-канале учреждения.



Отметим, что мероприятие состоится в рамках интеграции Донбасса в культурное пространство России. Подробнее о выставке мы расскажем в вечернем выпуске Вестей.