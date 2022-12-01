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11 мая, 08:35
Новости

Сегодня местами на территории республики ожидаются сильные дожди

Сегодня местами на территории республики ожидаются сильные дожди

Об этом сообщают специалисты Калмыцкого росгидрометра. Главное управление МЧС России по региону рекомендует: по возможности воздержитесь от поездок по городу или оставайтесь дома или на работе; А если находитесь на улице используйте средства защиты: зонт, непромокаемый плащ или резиновые сапоги; если дождь застанет в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки, а постарайтесь их объехать.

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