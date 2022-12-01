Майские праздники уже позади, но мы всё чаще бываем на улице

Однако, жителям Калмыкии не стоит забывать об одной из самых больших опасностей подстерегающих при прогулках на свежем воздухе - клещах. Их можно встретить: в степи, парках, на садовых участках, городских газонах, а также в траве вдоль обочин дорог. Специалисты регионального Минздрава рекомендуют после прогулок обязательно проверять свою одежду и тело.



Отметим, чаще всего опасные насекомые присасываются к шее, зоне подмышек и внутренней поверхности бедер.