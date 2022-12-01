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11 мая, 09:59
Новости

Майские праздники уже позади, но мы всё чаще бываем на улице

Майские праздники уже позади, но мы всё чаще бываем на улице

Однако, жителям Калмыкии не стоит забывать об одной из самых больших опасностей подстерегающих при прогулках на свежем воздухе - клещах. Их можно встретить: в степи, парках, на садовых участках, городских газонах, а также в траве вдоль обочин дорог. Специалисты регионального Минздрава рекомендуют после прогулок обязательно проверять свою одежду и тело.

Отметим, чаще всего опасные насекомые присасываются к шее, зоне подмышек и внутренней поверхности бедер.

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