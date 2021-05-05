17 июня, 16:52
Отремонтировать балконную плиту, представляющую угрозу жизни и здоровью жителей многоквартирного дома - Управляющую компанию в судебном порядке обязала столичная прокуратура
Надзорный орган провёл проверку по обращению местной жительницы о ненадлежащем исполнении ООО «Альянс-Сервис» обязанностей по содержанию общего имущества в многоквартирном доме.
Управляющая компания проигнорировала неоднократные обращения заявителя и не произвела ремонт балконной плиты до настоящего времени.
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