Отремонтировать балконную плиту, представляющую угрозу жизни и здоровью жителей многоквартирного дома - Управляющую компанию в судебном порядке обязала столичная прокуратура

Надзорный орган провёл проверку по обращению местной жительницы о ненадлежащем исполнении ООО «Альянс-Сервис» обязанностей по содержанию общего имущества в многоквартирном доме.

Управляющая компания проигнорировала неоднократные обращения заявителя и не произвела ремонт балконной плиты до настоящего времени.