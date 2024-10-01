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2 октября, 14:27
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Сегодня в зале бокса «Ойрат-Арены» проходит уникальное мероприятие - мастер-класс от Чингиза Натырова!

Сегодня в зале бокса «Ойрат-Арены» проходит уникальное мероприятие - мастер-класс от Чингиза Натырова!

Чингиз - мастер спорта России по боксу, многократный победитель всероссийских и международных соревнований - настоящий герой калмыцкого бокса. Его имя уже давно известно не только в республике, но и далеко за ее пределами.

За этот год Чингиз провел три боя. В марте в «Ойрат-Арене» в главном бою он одержал победу над Шахриером Исаковым.

В июле выступил на важном боксёрском событии года «PulseUp. Минеев — Исмаилов» в со-главном бое одержал победу над Серхио Даниэля Росалеза из Аргентины.

И недавно, 20 сентября, на международном фестивале боевых искусств «Кубок лотоса» Чингиз победил Джао Юна и одержал свою седьмую победу на профессиональном ринге, став обладателем пояса WBA ASIA EAST.

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