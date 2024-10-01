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2 октября, 14:13
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Анастасия Данилова из Калмыкии стала финалисткой Всероссийского конкурса "Большая Перемена".

Анастасия Данилова из Калмыкии стала финалисткой Всероссийского конкурса "Большая Перемена".

Настя учится в лицее имени «И.Г. Карпенко» районного центра Приютный. Педагог-наставник Т. Предбанникова и юная участница Всероссийского конкурса «Большая перемена» прошли сложный отбор и вышли в финал столь масштабного мероприятия. В нем приняли участие школьники из 68 регионов России.

Скоро Анастасия Данилова отправится в Артек, где состоится заключительный этап "Большой Перемены".

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