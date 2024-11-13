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15 ноября, 12:26
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Айса Кичикова - победитель межрегионального турнира по вольной борьбе.

Айса Кичикова - победитель межрегионального турнира по вольной борьбе.

В станице Петровская Краснодарского края прошел традиционный открытый межрегиональный турнир по вольной борьбе.

В соревнованиях приняли участие более ста спортсменок Санкт - Петербурга, Сочи, Калмыкии и Краснодара, Новороссийска, Усть-Лабинска и многих других городов и станиц.

Айса Кичикова из Калмыкии - воспитанница спортивной секции Дома детского творчеств села Приютное стала победителем турнира. Она заняла первое место в своей весовой категории.

Фото: Приютненский район

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