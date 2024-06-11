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13 июня, 13:12
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Сегодня в Тыве делегация Калмыкии принимает участие в торжествах по случаю 105-летия учреждения института пандито камбы-ламы - верховного ламы республики

Сегодня в Тыве делегация Калмыкии принимает участие в торжествах по случаю 105-летия учреждения института пандито камбы-ламы - верховного ламы республики

В честь праздника в центральном тувинском монастыре Тубтен Шедруб Линг прошло богослужение и начала работу международная конференция "Буддийский саммит". В ходе круглого стола участники обсудили развитие буддизма в 20 веке на территории Тувы: его особенности, институте пандито камбы-ламы.

Среди участников председатель Центрального духовного управления буддистов России геше Йонтен, Анджа – гелюнг из центрального хурула Калмыкии, настоятель монастыря Дрепунг Гоман геше-лхарамба Джигме Гьяцо. Здесь пройдут соревнования "Сульдэ Наадым" на призы пандито камбы-ламы по стрельбе из тувинского лука, а борцы покажут свое мастерство в национальной борьбе "Хуреш".

Добавим, что в этом году в республике празднуют 80-летие вхождения Тувы в состав СССР.

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