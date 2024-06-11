Сегодня стало известно имя очередного кандидата на должность главы Калмыкии на предстоящих в сентябре выборах

Республиканская Избирательная комиссия приняла документы Айсы Баяновой, заместителя директора по воспитательной работе Элистинской классической гимназии. Ее кандидатура выдвинута от регионального отделения политической партии «Новые люди».

По словам Айсы Баяновой на посту главы региона она будет опираться на поставленные партией задачи, направленные на укрепление социально –экономического развития родной республики. В первую очередь – выступит за снижение налоговой нагрузки для предприятий малого и среднего бизнеса, и реформы в области образования и здравоохранения.

Напомним, 11 июня документы на участие в выборах главы Калмыкии подал Бату Хасиков, выдвинутый региональным отделением партии "Единая Россия". Вот, что сообщили нам в региональном избиркоме.