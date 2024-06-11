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14 июня, 07:56
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Сегодня – Международный день донора

Сегодня – Международный день донора

В Элисте звание «Почётного донора России» получат ещё 9 добровольцев Калмыкии. Это те, люди кто, не раздумывая готов прийти на помощь нуждающимся в ней. Почетным знаком удостаивают доноров, которые ради спасения других более 40 раз сдали кровь.

В Калмыкии на сегодня более тысячи обладателей этого высокого звания. Всего в базе данных региональной службы крови зарегистрировано более 50 тыс человек, которые откликались на призыв, делясь своей кровью. Пятая часть из них регулярно посещает пункты сдачи.

Все они делают это безвозмездно, понимая, что так смогут помочь кому-то выстоять и победить в битве за жизнь.

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