Сегодня истекает срок уплаты налогов, исчисленных за 2022 год физическим лицам: налога на имущество, земельного и транспортного налогов

Если налогоплательщик по каким-либо причинам не получил налоговое уведомление, он может обратиться в любой удобный офис МФЦ или налоговый орган для его получения. Уплатить налоги можно: с помощью электронных сервисов ведомства, в личном кабинете портала «Госуслуги» и через платёжные терминалы или мобильные приложения банков.

Начиная со 2 декабря, на несвоевременно уплаченные налоги будет ежедневно начисляться пени.