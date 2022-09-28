Радио Калмыкии представляет передачи о жизненном и боевом пути легендарных и прославленных героев Советского Союза Оки Ивановича Городовикове и Басане Бадминовиче Городовикове

Их имена помнят и чтут в нашей республике. Благодаря Оке Ивановичу Городовикову инициативная группа по восстановлению Калмыцкой республики сумели осуществить мечту нашего народа - вернуться в родные края. Видный военный, государственный и общественный деятель Басан Бадминович Городовиков внес огромный вклад возрождение и становление Калмыцкой АССР.



В субботу 19 ноября в 11 часов 10 минут и в 13 часов 10 минут слушайте передачу о жизненном и боевом пути Басана Бадминовича Городовикова, а в воскресенье мы расскажем Вам о детских годах легендарного полководца Оки Городовикова.



Радиопостановку "Детство полководца" по роману Александра Листовского "Сын степей" слушайте 20 ноября в 11 часов 10 минут и в 13 часов 10 минут на частоте 102 и 7 ФМ. Передачи подготовлены и восстановлены режиссером Савром Манджиевым.