Сегодня в сводке регионального управления МЧС вновь значатся пожары

В основном спасатели реагировали на тушение сухой растительности. Между тем, заготовка кормов для общественного поголовья проходит в условиях пожароопасного сезона. Главное не допустить нарушения требования огнеборцев.

А ход сенокоса в северных районах республики накануне проинспектировали заместитель Председателя Правительства Очир Джамбинов и Министр сельского хозяйства региона Тимур Гаваев. Стоит задача заготовить более 400 тыс. тонн грубых кормов на предстоящую зимовку. Сейчас собственное производство в целом составило порядка 102 тыс.тонн. Это 54% от запланированного объема. С учетом прошлогодних остатков обеспеченность во всех хозяйствах составила половину от потребности.

Как отметил профильный министр Тимур Гаваев, по республике отмечается относительно стабильная ситуация по заготовке сочных и грубых кормов. Но, тем не менее в отдельных районах отмечается низкая обеспеченность.

При этом в апреле текущего года Минсельхоз Калмыкии выделил порядка 500 млн.руб государственной поддержки животноводам на издержки при заготовке кормов, что сказалось на их стоимости.