Для противостояния саранче в регионе принимаются новые меры

В этом году на помощь аграриям пришли современные технологии. Агродрон показал эффективность и высокую точность обработки, говорят специалисты управления Россельхлзцентра.

Они и ведут ежедневный мониторинг полей, благодаря которому удается своевременно реагировать на меняющуюся ситуацию. Обследовано порядка 880 тысяч гектаров, из которых 63 тыс. заселена опасными вредителями.

Большая часть территорий с превышением порога вредоносности. Сейчас уже обработано более 43-х с половиной тысяч гектаров.