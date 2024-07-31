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2 августа, 08:39
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Сегодня в стране отметят 94-ю годовщину со дня основания воздушно-десантных войск

Сегодня в стране отметят 94-ю годовщину со дня основания воздушно-десантных войск

По традиции этот праздник приходится на второе августа. В Калмыкии обычно вместе собираются ветераны Вооруженных сил России и юное поколение защитников Родины для возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечный Огонь». Сегодня боевое братство десантников в регионе насчитывает несколько тысяч человек.

ВДВ, «крылатая пехота», «голубые береты» — все это о тех, кто во все времена и при любых обстоятельствах неизменно проявляют силу, мужество и надежность и живут по принципу: «Никто, кроме нас!»

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