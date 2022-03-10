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6 апреля, 18:38
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Сегодня в студии «Радио России. Калмыкия» рассказали о нововведениях в федеральном Трудовом кодексе

Сегодня в студии «Радио России. Калмыкия» рассказали о нововведениях в федеральном Трудовом кодексе

В программе «Актуальное интервью» приняла участие руководитель региональной Госинспекции труда Вера Оргдаева.  

Новая редакция, вступившая в силу с 1 марта, по ее словам, практически полностью изменила раздел «Охраны труда». Отныне одноименная служба должна быть создана на производстве, где численность работников превышает 50 человек. Если меньше - принимается решение о введении должности специалиста с учетом специфики производственной деятельности.

Собеседник также акцентировала внимание на новых правилах, в основе которых предупреждение и минимизация вреда здоровью работников. В частности, наряду с понятием несчастный случай в Трудовом кодексе закреплено понятие «микротравмы». Это, по словам Оргдаевой, предвестник тяжелых травмоопасных случаев, сигнализирующих о недостатках в системе охраны труда.

Рассказала руководитель региональной службы и о нормативных изменениях, регулирующих права и обязанности работодателя и работников трудовых коллективов.

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