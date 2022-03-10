Сегодня на базе КалмГУ стартовали курсы для молодых людей, желающих освоить профессию вожатого

Школу вожатых пройдут около 200 юношей и девушек. Уже этим летом они смогут поехать на работу в оздоровительные лагеря республики и за ее пределами. Подробности в материале Татьяны Шолоховой.

Студент 1-го курса КалмГУ Бадма Тазаев давно мечтал попробовать себя в качестве вожатого. Будучи школьником, он не раз отдыхал в летних оздоровительных лагерях и всегда восхищался тем, как молодые кураторы отрядов организовывают работу с детьми.

Вместе с Бадмой желание стать вожатыми изъявили еще 175 студентов средне-специальных и высших учебных заведений региона. Уникальную возможность им предоставляют в КалмГУ. На базе факультета дополнительного профессионального образования в течение полутора месяцев будут проходить теоретические и практические занятия. Наравне с преподавателями лекции читают такие же студенты, у которых уже есть опыт работы в этой сфере.

На теорию отводится лишь 30%, все остальное – практика. В середине мая студенты проведут три дня в детском лагере «Сайгачонок» в Целинном районе.

На реализацию такого масштабного проекта средства выделены в рамках гранта, выигранного Калмгосуниверситетом. Это более двух миллионов рублей.

Все выпускники Школы вожатых в этом году отправятся в детские оздоровительные лагеря Калмыкии, Краснодарского края и Крыма. По линии Российских студенческих отрядов в предстоящем сезоне трудоустроят более 500 студентов республики.