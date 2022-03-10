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6 апреля, 18:00
НовостиМолодёжная политика

Сегодня на базе КалмГУ стартовали курсы для молодых людей, желающих освоить профессию вожатого

Сегодня на базе КалмГУ стартовали курсы для молодых людей, желающих освоить профессию вожатого

Школу вожатых пройдут около 200 юношей и девушек. Уже этим летом они смогут поехать на работу в оздоровительные лагеря республики и за ее пределами. Подробности в материале Татьяны Шолоховой.

Студент 1-го курса КалмГУ Бадма Тазаев давно мечтал попробовать себя в качестве вожатого. Будучи школьником, он не раз отдыхал в летних оздоровительных лагерях и всегда восхищался тем, как молодые кураторы отрядов организовывают работу с детьми.

Вместе с Бадмой желание стать вожатыми изъявили еще 175 студентов средне-специальных и высших учебных заведений региона. Уникальную возможность им предоставляют в КалмГУ. На базе факультета дополнительного профессионального образования в течение полутора месяцев будут проходить теоретические и практические занятия. Наравне с преподавателями лекции читают такие же студенты, у которых уже есть опыт работы в этой сфере.

На теорию отводится лишь 30%, все остальное – практика. В середине мая студенты проведут три дня в детском лагере «Сайгачонок» в Целинном районе.

На реализацию такого масштабного проекта средства выделены в рамках гранта, выигранного Калмгосуниверситетом. Это более двух миллионов рублей.

Все выпускники Школы вожатых в этом году отправятся в детские оздоровительные лагеря Калмыкии, Краснодарского края и Крыма. По линии Российских студенческих отрядов в предстоящем сезоне трудоустроят более 500 студентов республики.

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