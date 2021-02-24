Сегодня в стране важная дата – День воссоединения Крыма с Россией

7 лет назад, 18 марта 2014 года был подписан исторический договор о возвращении полуострова в родную гавань. На карте страны появились два новых субъекта — республика Крым и город федерального значения Севастополь.

Эта дата была и остается для всех россиян знаковой и значимой. И по всей стране пройдут мероприятия, посвященные воссоединению Крыма с Россией. Праздничный концерт пройдет и в Элисте на площади Победы с участием творческих коллективов государственных учреждений культуры.