Глава Калмыкии Бату Хасиков был избран Президентом Федерации кикбоксинга России
17 марта, Глава Калмыкии Бату Хасиков был избран Президентом Федерации кикбоксинга России(ФКР) единогласным решением делегатов региональных отделений федерации. Этот пост он будет совмещать с должностью Главы республики.
Выборы состоялись на внеочередной конференции ФКР, где Бату Хасиков представил свою программу развития федерации.
Глава Калмыкии поделился: «Все вместе мы приступаем к подготовке преобразований и, объединив усилия с Министерством спорта России и всеми регионами, сможем качественно улучшить ситуацию. Сегодня уже утвердили решение о создании наблюдательного совета, который я в дальнейшем и возглавлю».
Бату Сергеевич поблагодарил Вадима Украинцева, избранного почётным президентом Федерации, за выдвижение его кандидатуры, а также всех участников конференции за оказанное доверие и поддержку.
Также Глава региона сказал, что по итогам общения с федеральными коллегами и представителями других регионов отметил для себя ряд интересных и успешных практик, которые необходимо внедрять и в Калмыкии. «Дал поручение Министерству спорта и молодежной политики Республики Калмыкия внимательно изучить планы развития наших спортивных федераций, обратить дополнительное внимание на организацию их текущей деятельности». Он также подчеркнул, что региональное министерство уже активно включилось в общую работу по созданию новых и улучшению существующих инструментов развития спорта, которые будут применимы по всей стране не только для кикбоксинга.
Итоги прошедшей конференции Бату Хасиков обсудил с Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия Очиром Джамбиновым, который теперь также, помимо основной должности, возглавляет Ассоциацию кикбоксинга Калмыкии. «Ассоциации предстоит много работы. Полученная аккредитация позволяет участвовать во всероссийских соревнованиях и грантовых конкурсах», – поделился Бату Хасиков.
Руководитель Администрации Главы Республики Калмыкия Чингис Бериков отметил: «Для Калмыкии это большое событие, которое, в целом, послужит продвижению нашего региона. И в частности, позволит оперативнее и в большем количестве использовать лучшие инструменты для развития наших региональных спортивных организаций, включая эффективные практики взаимодействия с федеральным центром». Он также добавил, что вопрос о правовом статусе совмещения Бату Сергеевичем должности Главы Республики Калмыкия и поста Президента Федерации кикбоксинга России прорабатывался с самого начала и очень внимательно, были учтены все юридические нюансы и никаких противоречий в совмещении данных позиций нет.
Чингис Николаевич также добавил, что по поручению Главы Республики перезагрузку проходят и региональные спортивные федерации.
Заместитель председателя Палаты по разрешению споров РФС, арбитр Национального центра спортивного арбитража, вице-президент Федерального союза адвокатов России Намру Бакаев отметил, что это уникальное событие российского масштаба, которое укрепит значение и роль Калмыкии в разрезе политической, культурной, социальной жизни федерации. Он также пояснил: «Что касается вопроса руководства общероссийской спортивной федерации губернатором, могу пояснить, что ни один федеральный закон, в том числе закон о физической культуре и спорте РФ, ни региональные законы, а также устав Федерации кикбоксинга России не запрещают и не имеют ограничений на занятие должности президента общероссийской спортивной Федерации главе региона. В настоящее время возможны ограничения в отношения лиц, которые являются членами Правительства РФ, главы регионов относятся к такой категории лиц, в отношении которых имеются запреты на занятие предпринимательской деятельностью. Бату Сергеевич предпринимательской деятельностью в составе Федерации кикбоксинга РФ заниматься не будет. Кроме того Бату Сергеевич занимает эту должность не по трудовому договору, а по акту избрания, т.е. для него это неоплачиваемая деятельность. Хотелось бы обратить внимание, что аналогичные случаи в других видах спорта также имели место быть. Это в свое время было и в футболе, и в боевых искусствах, поэтому можно говорить, что прецеденты такие были и есть. Прямого запрета на занятие таких должностей губернаторами нет»
В завершение Бату Сергеевич сказал: «Убежден, что сегодня наша общая победа. Последовательно включаясь в разработку федеральных решений, мы сможем реализовать потенциал Калмыкии».