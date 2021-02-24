17 марта, Глава Калмыкии Бату Хасиков был избран Президентом Федерации кикбоксинга России(ФКР) единогласным решением делегатов региональных отделений федерации. Этот пост он будет совмещать с должностью Главы республики.

Выборы состоялись на внеочередной конференции ФКР, где Бату Хасиков представил свою программу развития федерации.

Глава Калмыкии поделился: «Все вместе мы приступаем к подготовке преобразований и, объединив усилия с Министерством спорта России и всеми регионами, сможем качественно улучшить ситуацию. Сегодня уже утвердили решение о создании наблюдательного совета, который я в дальнейшем и возглавлю».

Бату Сергеевич поблагодарил Вадима Украинцева, избранного почётным президентом Федерации, за выдвижение его кандидатуры, а также всех участников конференции за оказанное доверие и поддержку.

Также Глава региона сказал, что по итогам общения с федеральными коллегами и представителями других регионов отметил для себя ряд интересных и успешных практик, которые необходимо внедрять и в Калмыкии. «Дал поручение Министерству спорта и молодежной политики Республики Калмыкия внимательно изучить планы развития наших спортивных федераций, обратить дополнительное внимание на организацию их текущей деятельности». Он также подчеркнул, что региональное министерство уже активно включилось в общую работу по созданию новых и улучшению существующих инструментов развития спорта, которые будут применимы по всей стране не только для кикбоксинга.

Итоги прошедшей конференции Бату Хасиков обсудил с Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия Очиром Джамбиновым, который теперь также, помимо основной должности, возглавляет Ассоциацию кикбоксинга Калмыкии. «Ассоциации предстоит много работы. Полученная аккредитация позволяет участвовать во всероссийских соревнованиях и грантовых конкурсах», – поделился Бату Хасиков.

Руководитель Администрации Главы Республики Калмыкия Чингис Бериков отметил: «Для Калмыкии это большое событие, которое, в целом, послужит продвижению нашего региона. И в частности, позволит оперативнее и в большем количестве использовать лучшие инструменты для развития наших региональных спортивных организаций, включая эффективные практики взаимодействия с федеральным центром». Он также добавил, что вопрос о правовом статусе совмещения Бату Сергеевичем должности Главы Республики Калмыкия и поста Президента Федерации кикбоксинга России прорабатывался с самого начала и очень внимательно, были учтены все юридические нюансы и никаких противоречий в совмещении данных позиций нет.

Чингис Николаевич также добавил, что по поручению Главы Республики перезагрузку проходят и региональные спортивные федерации.

Заместитель председателя Палаты по разрешению споров РФС, арбитр Национального центра спортивного арбитража, вице-президент Федерального союза адвокатов России Намру Бакаев отметил, что это уникальное событие российского масштаба, которое укрепит значение и роль Калмыкии в разрезе политической, культурной, социальной жизни федерации. Он также пояснил: «Что касается вопроса руководства общероссийской спортивной федерации губернатором, могу пояснить, что ни один федеральный закон, в том числе закон о физической культуре и спорте РФ, ни региональные законы, а также устав Федерации кикбоксинга России не запрещают и не имеют ограничений на занятие должности президента общероссийской спортивной Федерации главе региона. В настоящее время возможны ограничения в отношения лиц, которые являются членами Правительства РФ, главы регионов относятся к такой категории лиц, в отношении которых имеются запреты на занятие предпринимательской деятельностью. Бату Сергеевич предпринимательской деятельностью в составе Федерации кикбоксинга РФ заниматься не будет. Кроме того Бату Сергеевич занимает эту должность не по трудовому договору, а по акту избрания, т.е. для него это неоплачиваемая деятельность. Хотелось бы обратить внимание, что аналогичные случаи в других видах спорта также имели место быть. Это в свое время было и в футболе, и в боевых искусствах, поэтому можно говорить, что прецеденты такие были и есть. Прямого запрета на занятие таких должностей губернаторами нет»

В завершение Бату Сергеевич сказал: «Убежден, что сегодня наша общая победа. Последовательно включаясь в разработку федеральных решений, мы сможем реализовать потенциал Калмыкии».