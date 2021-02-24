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18 марта, 09:14
НовостиCOVID-19Общество

133 работодателя Калмыкии направили на профилактику распространения COVID-19 более 1,4 миллиона рублей

133 работодателя Калмыкии направили на профилактику распространения COVID-19 более 1,4 миллиона рублей

Мероприятия по охране труда за счёт средств Фонда соцстрахования проводятся ежегодно.

В прошлом году, как сообщили в ведомстве, страхователям разрешили направлять средства на профилактику новой коронавирусной инфекции. Приобретены маски для сотрудников, перчатки, антисептики, устройства для обеззараживания воздуха и бесконтактного контроля температуры тела, провели также лабораторные обследования на COVID-19.

Остальная часть выделенных Фондом средств – более 5 млн руб. – традиционно была направлена на закупку спецодежды, обуви, специальную оценку условий труда, санаторно-курортное лечение, проведение обязательных медосмотров.

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