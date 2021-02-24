133 работодателя Калмыкии направили на профилактику распространения COVID-19 более 1,4 миллиона рублей
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Мероприятия по охране труда за счёт средств Фонда соцстрахования проводятся ежегодно.
В прошлом году, как сообщили в ведомстве, страхователям разрешили направлять средства на профилактику новой коронавирусной инфекции. Приобретены маски для сотрудников, перчатки, антисептики, устройства для обеззараживания воздуха и бесконтактного контроля температуры тела, провели также лабораторные обследования на COVID-19.
Остальная часть выделенных Фондом средств – более 5 млн руб. – традиционно была направлена на закупку спецодежды, обуви, специальную оценку условий труда, санаторно-курортное лечение, проведение обязательных медосмотров.