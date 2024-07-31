Сегодня в первом микрорайоне столицы состоится праздник из цикла «Элистинские вечера». Он посвящен году Семьи

По давней традиции такие мероприятия ежегодно проводятся в каждом жилом массиве. Чествование многодетных семей состоится вечером. Гостей ждут концертные номера творческих коллективов и исполнителей, выставка детских работ, мастер- классы по изготовлению поделок, шуточная лотерея, угощение калмыцким чаем.

Помимо хорошего настроения, общения с соседями мероприятие имеет и практическую пользу. На месте можно получить консультацию участкового врача, измерить давление.