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2 августа, 09:01
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Сегодня в первом микрорайоне столицы состоится праздник из цикла «Элистинские вечера». Он посвящен году Семьи

Сегодня в первом микрорайоне столицы состоится праздник из цикла «Элистинские вечера». Он посвящен году Семьи

По давней традиции такие мероприятия ежегодно проводятся в каждом жилом массиве. Чествование многодетных семей состоится вечером. Гостей ждут концертные номера творческих коллективов и исполнителей, выставка детских работ, мастер- классы по изготовлению поделок, шуточная лотерея, угощение калмыцким чаем.

Помимо хорошего настроения, общения с соседями мероприятие имеет и практическую пользу. На месте можно получить консультацию участкового врача, измерить давление.

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