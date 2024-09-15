В Калмыкии состоялся республиканский туристский слет педагогов.

Он прошел на базе детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка» Яшалтинского района и собрал более 170 работников из 13 муниципалитетов республики.

Они соревновались в художественной самодеятельности, демонстрировали знания в краеведении, проявили мастерство кулинарии. Непростым экзаменом для участников стали и спортивные испытания. Это не только борьба между участниками и соревновательная деятельность на результат, но и взаимная поддержка коллег и обмен опытом.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия