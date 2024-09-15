В Калмыкии планируют запустить новые авиарейсы и увеличить частоту полетов в Москву.
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Это стало предметом обсуждения на встрече Главы республики Бату Хасикова c Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.
Возобновление рейсов из Элисты в Казань также находится в работе.
Ранее эти маршруты пользовались большой популярностью.
Как отметил министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии Алексей Соколов, в следующем году планируется увеличить количество рейсов в Москву до пяти в неделю, а также открыть новые направления в Санкт-Петербург, и возможно, в Улан-Удэ. Также запросы поданы на разрешение международных перелетов.