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17 сентября, 09:50
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В Калмыкии планируют запустить новые авиарейсы и увеличить частоту полетов в Москву.

В Калмыкии планируют запустить новые авиарейсы и увеличить частоту полетов в Москву.

Это стало предметом обсуждения на встрече Главы республики Бату Хасикова c Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Возобновление рейсов из Элисты в Казань также находится в работе.

Ранее эти маршруты пользовались большой популярностью.

Как отметил министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии Алексей Соколов, в следующем году планируется увеличить количество рейсов в Москву до пяти в неделю, а также открыть новые направления в Санкт-Петербург, и возможно, в Улан-Удэ. Также запросы поданы на разрешение международных перелетов.

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