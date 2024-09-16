На территории Мастерской управления «Сенеж» с 16 по 18 сентября проходит семинар-совещание для директоров профессиональных образовательных организаций «БУДЕТ ТОЛК».
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От Республики Калмыкия участвуют директор ЭПТК им. И.Н. Эльвартынова Галина Васькина и директор БПОУ РК «Колледж искусств им П.О. Чонкушова» Лилия Эрендженова.
В ходе семинара проводят обмен опытом, поднимаются актуальные вопросы перед профессиональным образованием, разрабатывают совместные стратегии по повышению качества образования и адаптации учебных программ к требованиям рынка труда.
Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия