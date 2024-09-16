17 сентября, 17:36
 26 °C
101,28
91,14
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
17 сентября, 13:50
НовостиСобытие

На территории Мастерской управления «Сенеж» с 16 по 18 сентября проходит семинар-совещание для директоров профессиональных образовательных организаций «БУДЕТ ТОЛК».

На территории Мастерской управления «Сенеж» с 16 по 18 сентября проходит семинар-совещание для директоров профессиональных образовательных организаций «БУДЕТ ТОЛК».

От Республики Калмыкия участвуют директор ЭПТК им. И.Н. Эльвартынова Галина Васькина и директор БПОУ РК «Колледж искусств им П.О. Чонкушова» Лилия Эрендженова.

В ходе семинара проводят обмен опытом, поднимаются актуальные вопросы перед профессиональным образованием, разрабатывают совместные стратегии по повышению качества образования и адаптации учебных программ к требованиям рынка труда.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия