На территории Мастерской управления «Сенеж» с 16 по 18 сентября проходит семинар-совещание для директоров профессиональных образовательных организаций «БУДЕТ ТОЛК».

От Республики Калмыкия участвуют директор ЭПТК им. И.Н. Эльвартынова Галина Васькина и директор БПОУ РК «Колледж искусств им П.О. Чонкушова» Лилия Эрендженова.

В ходе семинара проводят обмен опытом, поднимаются актуальные вопросы перед профессиональным образованием, разрабатывают совместные стратегии по повышению качества образования и адаптации учебных программ к требованиям рынка труда.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия