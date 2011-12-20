Бату Хасиков поздравил жителей Калмыкии с Днём защитника Отечества

"Сегодня мы отмечаем праздник мужества, воинской доблести и преданного служения интересам России – День защитника Отечества. Мы гордимся героическими страницами отечественной истории, бережно храним память о ратных подвигах наших отцов и дедов.

Мы вспоминаем героизм российских солдат, их подвиги, которые навсегда останутся в нашей памяти, как пример истинного патриотизма и преданности Родине. Хочу особенно отметить храбрость калмыцкого народа. Наши предки доблестно принимали участие во всех военных кампаниях Российского государства. И сегодня наши земляки достойно несут службу в различных войсках Вооруженных сил России.

Сегодня мы чествуем всех, кто посвятил себя военной службе, твёрдо хранит верность Отчизне и армейскому братству. Солдаты и офицеры современной России надёжно защищают интересы страны, мир и безопасность граждан.

Отдельные слова благодарности нашим уважаемым ветеранам Великой Отечественной войны. Вы являетесь представителями прославленного поколения, ставшего на защиту нашей Родины. Мы никогда не забудем ваш бессмертный подвиг и гордимся возможностью жить с вами в одно время. Благородство, справедливость, честь и отвага – эти ценности мы получили от вас и передаем их подрастающему поколению. Пусть ваши дни будут наполнены теплом, заботой и любовью близких" - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова