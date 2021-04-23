Прокуратура Целинного района защитит права сироты

Ведомство по обращению сироты провела проверку исполнения жилищного законодательства и направила в суд исковое заявление в защиту прав представителя льготной категории граждан.

Установлено, что решением жилищно-бытовой комиссии при администрации Троицкого СМО заявитель была признана нуждающейся в жилом помещении и принята на учет с апреля 2012 года. Однако, по достижении 18 лет гарантированное государством право до настоящего времени не реализовано. Иной недвижимости у сироты нет.