Бату Хасиков поздравил жителей Калмыкии с Днём медицинского работника

"Сегодня мы с особой признательностью и уважением благодарим наших медиков за их благородный труд, за ответственное отношение к делу, чуткость и доброту. Врачи, фельдшеры, медсестры, младший медицинский персонал – вы всегда демонстрируете высокий профессионализм и преданность своей работе. Вам доверено самое ценное – жизнь и здоровье наших земляков.

В прошлом году вы достойно приняли на себя удар пандемии, мужественно выполняли и продолжаете выполнять свой долг. Многие из вас не жалели себя, и результатом вашей нелегкой работы стали тысячи спасенных жизней жителей Калмыкии. В этот сложный период мы никогда не теряли контроль над ситуацией благодаря вашему самоотверженному труду.

Развитие системы здравоохранения всегда было и остается одной из приоритетных задач. Совместными усилиями мы создаем достойные условия для работы наших специалистов, а также стремимся обеспечить доступ к качественной медицинской помощи по всей республике – строим и ремонтируем больницы, устанавливаем ФАПы, расширяем программу «Земский доктор».

Спасибо каждому из вас! Отдельно хочу поблагодарить ветеранов отрасли за ваш вклад. На вашем примере воспитывается и совершенствуется в профессии нынешнее поколение. Мы гордимся и молодыми сотрудниками, которые выражают искреннюю преданность выбранному делу.

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, процветания и успехов!" - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова