Сегодня – Международный день белой трости

Более полувека Калмыцкое отделение Всероссийского общества слепых занимается вопросами социальной реабилитации и решения проблем граждан, у которых есть серьезные проблемы со зрением. И эта дата - напоминание всем о помощи и солидарности. В регионе уделяется особое внимание людям с ограниченными возможностями здоровья. И это помогает им добиваться успехов на любом поприще.

Так, домбрист из Калмыкии Дантес Абушаев на днях стал лауреатом окружного этапа XII Международного благотворительного фестиваля «Белая трость» и участником Гала-концерта. Этот проект помогает раскрыть таланты незрячих и слабовидящих детей. Дантес доказал, что, несмотря на трудности, умеет добиваться поставленных целей. Многочисленные репетиции, неуемная энергия и огромное желание продемонстрировать свои умения помогли юному музыканту завоевать сердца жюри и зрителей.