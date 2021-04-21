Бату Хасиков поздравил выпускников Калмыкии с окончанием школы

"Сегодня перед выпускниками девятых и одиннадцатых классов нашей республики открывается совершенно новый этап жизни и новые горизонты.

Школа дала вам старт во взрослую самостоятельную жизнь, впереди вас ждут новые перспективы и выбор будущей специальности. Главное, чтобы ваша профессия и ваше дело были вам по душе.

Многие из вас продолжат свое обучение не только в Калмыкии, но и за ее пределами. Однако важно не забывать кто вы и откуда. В какой бы части страны или мира вы не находились, вы всегда будете проводниками нашей истории и культуры. Помните, что Калмыкия всегда ждет вас. Набирайтесь опыта, получайте желаемую профессию и возвращайтесь домой, чтобы применить все свои знания на благо родной республики.

Особые слова благодарности учителям и родителям наших выпускников, которые принимали участие в организации учебно-воспитательного процесса и стали для школьников наставниками и помощниками. Успех детей – это, прежде всего, ваша заслуга.

Мы, в свою очередь, делаем все для социально-экономического развития Калмыкии, чтобы вы и будущие поколения могли жить в благоустроенных городах и селах. Уделяем особое внимание социально-значимым объектам и направлениям, повышаем инвестиционную привлекательность, а также развиваем транспортно-логистический потенциал и нефтегазовую отрасль.

Сегодня в наших школах завершают обучение 2 904 девятиклассника и 1 590 одиннадцатиклассников. Именно вы в будущем будете приумножать мощь и богатство нашей страны, развивать и благоустраивать Калмыкию. Мы надеемся на вас и вашу целеустремленность. Верю, что у вас все получится.

Желаю всем выпускникам успешно сдать экзамены и найти дорогу, которая приведет вас к успеху! Здоровья, благополучия и новых открытий!" - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова