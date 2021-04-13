В поселке Ики-Бурул произведен ремонт Мемориального комплекса

После ремонта открылся комплекс воинам-землякам Великой Отечественной войны и памятник Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту, Первому секретарю Калмыцкого обкома КПСС Басану Бадьминовичу Городовикову.

Теперь на мемориале есть подсветка, аудиосистема, Вечный огонь газифицирован. Все это стало возможным, благодаря неравнодушным жителям района, которые присутствовали на торжественном открытии комплекса.

До реконструкции на стеле было 546 фамилий воинов-икибурульцев. После проведенных работ еще 725 фамилий бойцов, призывавшихся Приютненским, Троицким, Арзгирским военкоматами, проживавших на территории Ики-Бурульского района, и имен участников Великой Отечественной, проживавших здесь после войны, дополнительно нанесены на стелах мемориала.

Как отмечали выступавшие, этот ремонт был нашим долгом и делом чести. Мемориал станет очередным свидетельством тому, что «Никто не забыт, ничто не забыто».