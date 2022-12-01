Сегодня Национальный драматический театр им. Баатра Басангова закрывает 86-й театральный сезон красочным театрализованным представлением "Не майтесь!"



Как сообщается в официальном телеграм-канале ведомства, зрителей ждут интересные встречи, новые впечатления и открытия. А давно знакомые и любимые актёры предстанут в этот вечер в новом для зрителей качестве.