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5 мая, 11:27
Новости

Сегодня Национальный драматический театр им. Баатра Басангова закрывает 86-й театральный

Сегодня Национальный драматический театр им. Баатра Басангова закрывает 86-й театральный

Сегодня Национальный драматический театр им. Баатра Басангова закрывает 86-й театральный сезон красочным театрализованным представлением "Не майтесь!"

Как сообщается в официальном телеграм-канале ведомства, зрителей ждут интересные встречи, новые впечатления и открытия. А давно знакомые и любимые актёры предстанут в этот вечер в новом для зрителей качестве.

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