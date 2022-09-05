Сегодня в степную столицу прибывает Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Наталии Сац

Показы спектаклей "Дюймовочка" Ефрема Подгайца и "Королевский бутерброд" Георгия Портнова состоятся в Национальном драматическом театре в рамках "Больших гастролей".



Бессмертная сказка Андерсена получила в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац новую жизнь в современной музыке, пении и танце. Она переносит зрителей в волшебный мир…Еще одним подарком для юных зрителей станет очаровательная английская сказка в пересказе Самуила Маршака и в музыкальном воплощении Георгия Портнова пленяет самых юных слушателей комизмом и обаянием персонажей.



И сегодня же состоится пресс-конференция с руководителями Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац.