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7 октября, 10:02
НовостиКультура

Сегодня в степную столицу прибывает Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Наталии Сац

Сегодня в степную столицу прибывает Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Наталии Сац

Показы спектаклей "Дюймовочка" Ефрема Подгайца и "Королевский бутерброд" Георгия Портнова состоятся в Национальном драматическом театре в рамках "Больших гастролей".

Бессмертная сказка Андерсена получила в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац новую жизнь в современной музыке, пении и танце. Она переносит зрителей в волшебный мир…Еще одним подарком для юных зрителей станет очаровательная английская сказка в пересказе Самуила Маршака и в музыкальном воплощении Георгия Портнова пленяет самых юных слушателей комизмом и обаянием персонажей.

И сегодня же состоится пресс-конференция с руководителями Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац.

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