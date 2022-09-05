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7 октября, 11:02
НовостиОбщество

«ИнваПрофи»

«ИнваПрофи»

В Калмыкии чествовали победителей регионального этапа Всероссийского конкурса профессиональных достижений среди государственных организаций для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья различных типов – профессиональных образовательных учреждений, учреждений социального обслуживания для инвалидов и лиц с Ограниченными Возможностями Здоровья.

Напомним, конкурс направлен на выявление и поощрение талантливых и инициативных педагогических работников, профессиональный и личностный рост специалистов социальной сферы, поддержку и распространение лучших программ и практик в сфере профессионального образования и комплексной реабилитации инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, расширение профессиональных связей в данной сфере.

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