«ИнваПрофи»

В Калмыкии чествовали победителей регионального этапа Всероссийского конкурса профессиональных достижений среди государственных организаций для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья различных типов – профессиональных образовательных учреждений, учреждений социального обслуживания для инвалидов и лиц с Ограниченными Возможностями Здоровья.



Напомним, конкурс направлен на выявление и поощрение талантливых и инициативных педагогических работников, профессиональный и личностный рост специалистов социальной сферы, поддержку и распространение лучших программ и практик в сфере профессионального образования и комплексной реабилитации инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, расширение профессиональных связей в данной сфере.