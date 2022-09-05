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7 октября, 09:39
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Сегодня состоится торжественное заседание работников прокуратуры Калмыкии по случаю празднования 100-летнего юбилея со дня образования ведомства

Сегодня состоится торжественное заседание работников прокуратуры Калмыкии по случаю празднования 100-летнего юбилея со дня образования ведомства

С момента создания до сегодняшних дней "око государево" в Калмыкии возглавляли 19 человек. Сейчас Евгений Курмаев является 20 прокурором республики.

Органы прокуратуры занимают исключительно важную роль в укреплении российской государственности, являясь одной из ее фундаментальных и основообразующих структур. Об этом подробнее расскажем в дневном выпуске Вестей.

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