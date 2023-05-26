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29 мая, 08:21
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Сегодня еще есть время проголосовать за объекты благоустройства

Сегодня еще есть время проголосовать за объекты благоустройства

До завершения всероссийского онлайн-голосования осталось всего три дня. Напомню, что в нем в Калмыкии уже приняли участие свыше 23-х тысяч человек. В этом году оно проходит в 12-ти муниципалитетах и в Элисте.

Жителям населенных пунктов предложено проголосовать за 19 общественных территорий. А выбранные будут благоустроены в рамках федерального проекта « Формирование комфортной городской среды» уже будущем году.

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