Сегодня еще есть время проголосовать за объекты благоустройства

До завершения всероссийского онлайн-голосования осталось всего три дня. Напомню, что в нем в Калмыкии уже приняли участие свыше 23-х тысяч человек. В этом году оно проходит в 12-ти муниципалитетах и в Элисте.

Жителям населенных пунктов предложено проголосовать за 19 общественных территорий. А выбранные будут благоустроены в рамках федерального проекта « Формирование комфортной городской среды» уже будущем году.