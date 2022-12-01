Сегодня в центральном хуруле Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" продолжится трехдневный молебен "Ик йорял"

Праздник был учрежден Великим ламой Цонкапа – Зунква гегян в честь чудесных деяний Будды Шакьямуни. Первые службы проходили в храме Джокханг в Лхасе. Тысячи монахов из разных монастырей Тибета в течении трех недель проводили молебны во имя процветания учения Будды и во благо всех живых существ. Молитвенное собрание длится несколько дней и в это время все читают молитвы и медитируют.



Отметим, в Центральном хуруле "Ик йорял" пройдет и 7 марта.