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6 марта, 09:13
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Сегодня в центральном хуруле Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" продолжится трехдневный молебен "Ик йорял"

Сегодня в центральном хуруле Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" продолжится трехдневный молебен "Ик йорял"

Праздник был учрежден Великим ламой Цонкапа – Зунква гегян в честь чудесных деяний Будды Шакьямуни. Первые службы проходили в храме Джокханг в Лхасе. Тысячи монахов из разных монастырей Тибета в течении трех недель проводили молебны во имя процветания учения Будды и во благо всех живых существ. Молитвенное собрание длится несколько дней и в это время все читают молитвы и медитируют.

Отметим, в Центральном хуруле "Ик йорял" пройдет и 7 марта.

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